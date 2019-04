CALCIOMERCATO INTER ICARDI LACAZETTE AUBAMEYANG / Altro che caso chiuso: quando sembrava essere arrivata la tregua tra Inter e Icardi, ecco le dichiarazioni di Luciano Spalletti che fa divampare nuovamente la polemica.

Qualunque sia il finale di questa telenovela relativamente a questa stagione, a fine campionato il destino dell'ex attaccante nerazzurro appare segnato: Icardi lascerà l'Inter e bisognerà vedere con quale destinazione o a quale prezzo visto che la clausola da 110 milioni per un calciatore fermo da due mesi e in rotta con la società difficilmente verrà pagata. Tra le tante squadre accostate all'attaccante argentino - riferisce il 'Mirror' - c'è anche l': Emery sarebbe contento di avere un bomber con la prolificità di Icardi ma dovrebbe rinunciare ad uno dei suoi due attaccanti titolari attualmente in rosa,. Entrambi potrebbero così anche essere inseriti in un eventuale scambio di mercato con l'Inter per il quale poi andrebbe trovata la quadra economica sia tra le società che con i calciatori.