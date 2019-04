CAGLIARI JUVENTUS CONVOCATI / La Juventus vola a Cagliari con una squadra decimata: sono otto i calciatori assenti con Allegri costretto ad attingere a piene mani da primavera e squadra B.

I bianconeri saranno in Sardegna privi del tridente, ma forfait ci saranno anche in altri reparti: fuori i lungodegenti, niente da fare anche per. Le ultime sugli infortunati della Juventus possono essere trovate cliccando qui

Ecco l'elenco completo dei convocati:

1 Szczesny 2 De Sciglio 3 Chiellini 4 Caceres 5 Pjanic 12 Alex Sandro 14 Matuidi 18 Kean 19 Bonucci 20 Cancelo 21 Pinsoglio 23 Emre Can 24 Rugani 30 Bentancur 32 Del Favero 33 Bernardeschi 39 Kastanos 40 Mavididi 41 Nicolussi Caviglia

