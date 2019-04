CALCIOMERCATO MILAN CUTRONE / Poche parole per ribadire che, al momento, il futuro di Patrick Cutrone è ancora al Milan: l'agente dell'attaccante rossonero Donato Orgnoni intevenuto a 'Radio Marte' ha risposto anche alle domande su quel che accadrà al suo assistito. "Patrick sta bene al Milan e continuiamo a stare al Milan": queste le parole del procuratore che provano a spazzare via i dubbi su Cutrone.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il giovane attaccante nel Milan ha visto ridurre il suo spazio con l'arrivo a gennaio di Piatek: il polacco è diventato il titolare inamovibile della squadra di Gattuso con Cutrone relegato in panchina nel ruolo di bomber di scorta. Una situazione che ha fatto nascere il dubbio su quel che accadrà in estate, visto cheè stato un investimento importante per la società milanista. Ora l'intervento di Orgnoni che ribadisce quanto affermato anche nelle scorse settimane: "Patrick resta al Milan".