Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della 30a giornata

FANTACALCIO SERIE A 30A GIORNATA CONSIGLI FORMAZIONI / Neanche il tempo di finire i conti che già si riparte con un'altra scoppiettante giornata di Serie A e di Fantacalcio. Si parte con il Milan di Gennaro Gattuso, chiamato a riscattare la sconfitta di Genova contro la Sampdoria. Tocca poi alla Juventus, ospite del Cagliari di Rolando Maran. Il mercoledì è invece dedicato alle altre sfide: l'Inter andrà a Marassi contro il Genoa mentre il Napoli sarà di scena ad Empoli. Trasferta anche per la Lazio a Ferrara con la SPAL. La Roma invece affronterà la Fiorentina in casa. Il giovedì invece vedrà sfidarsi Sassuolo contro Chievo e Atalanta Bologna all'Atleti Azzurri d'Italia. Calciomercato.it vi propone le probabili formazioni ed i consigli per il Fantacalcio della 30a giornata della Serie A 2018/2019, con tutti i protagonisti analizzati partita per partita.

Fantacalcio, probabili formazioni e consigli per la 30a giornata

Milan-Udinese martedì ore 19

⚡Hot: Piatek è a secco da troppo tempo. Pussetto sembra in grande forma

⛔Not: Behrami potrebbe beccarsi un'ammonizione

⚽Sorpresa: Donnarumma è pronto a riscattarsi dopo l'erroraccio di Marassi

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paqueta’; Suso, Piatek, Calhanoglu. Allenatore: Gattuso

Udinese (4-3-3): Musso; Ter Avest, Opoku, De Maio, Zeegelaar; Fofana, Behrami, Mandragora; Pussetto, Okaka, De Paul. Allenatore: Tudor

Cagliari-Juventus martedì ore 21:00

⚡Hot: Kean e Pavoletti centravanti azzurri. Occhio al testone di Rugani

⛔Not: Can non è la vostra prima scelta

⚽Sorpresa: Bernardeschi è l'uomo in più per Allegri

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Padoin, Bradaric, Ionita; Barella, Joao Pedro; Pavoletti. Allenatore: Maran.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Caceres, Bonucci, Rugani, De Sciglio; Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Dybala. Allenatore: Allegri

Empoli-Napoli mercoledì ore 19

⚡Hot: Koulibaly: un gigante per Ancelotti! Traoré si sta mettendo in mostra

⛔Not: Non puntate su Veseli

⚽Sorpresa: Altro bonus per Josè Maria Callejon?

Empoli (3-4-1-2): Dragowski, Veseli, Maietta, Dell’Orco; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Pasqual; Krunic; Farias, Caputo. Allenatore: Andreazzoli

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Allan, Zielinski; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti.

Frosinone-Parma mercoledì ore 21

⚡Hot: Occhio ai ducali corsari in trasferta: Bruno Alves e Kucka gli alfieri. Pinamonti ha il gol pesante in canna.

⛔Not: Goldaniga non sembra al top del rendimento

⚽Sorpresa: Sepe è l'uomo del clean sheet a sorpresa

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Paganini, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro; Ciano, Pinamonti. Allenatore: Baroni

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Ceravolo, Siligardi.

Allenatore: D’Aversa

Genoa-Inter mercoledì ore 21

⚡Hot: Kouamé e Perisic attaccanti atipici. Ok Asamoah e Lazovic

⛔Not: Gagliardini in trasferta può subire sanzioni disciplinari

⚽Sorpresa: Icardi va sempre schierato. Non si sa mai...

Genoa (4-3-3): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic, Pezzella; Lerager, Radovanovic, Rolon; Lazovic, Sanabria, Kouamé. Allenatore: Prandelli.

Inter (4-3-3): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Vecino, Perisic; Keita. Allenatore: Spalletti.

Roma-Fiorentina mercoledì ore 21.00

⚡Hot: Zaniolo per il riscatto! Sì agli argentini Perotti-Simeone

⛔Not: Marcano-Fazio il rischio imbarcata è ancora grosso!

⚽Sorpresa: Muriel mon sta benissimo ma la sua velocità può far male alla difesa giallorossa anche a partita in corso

Roma (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Marcano, Fazio, Kolarov; Zaniolo, N’Zonzi, Cristante; Schick, Dzeko, Perotti. Allenatore: Ranieri.

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Vitor Hugo, Pezzella, Biraghi; Benassi, Veretout, E. Fernandes; Simeone, Gerson, Mirallas. Allenatore: Pioli.

Spal-Lazio mercoledì ore 21.00

⚡Hot: Kurtic è una garanzia! Luis Alberto-Milinkovic Savic finalmente in cattedra

⛔Not: Cionek a rischio malus!

⚽Sorpresa: Caicedo può trovare spazio... e gol!

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Kurtic, Missiroli, Fares; Petagna, Floccari. Allenatore: Semplici.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Filipe, Acerbi, Radu; Marusic, Leiva, Parolo, Milinkovic-Savic, Lulic; Luis Alberto, Immobile. Allenatore: Inzaghi

Torino-Sampdoria mercoledì ore 21.00

⚡Hot: Belotti-Quaglia sfida Nazionale! N'Koulou può essere un fattore!

⛔Not: Audero questa volta può riposare

⚽Sorpresa: Colley cresce a vista d'occhio, arriva anche il gol?

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meitè, Ansaldi; Belotti, Zaza. Allenatore: Mazzarri.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Linetty, Vieira; Saponara; Quagliarella, Gabbiadini. Allenatore: Giampaolo.

Sassuolo-Chievo giovedì ore 19.00

⚡Hot: Boca sempre più uomo fanta! Giaccherini-Djuricic per i bonus!

⛔Not: Barba meglio lasciarlo fuori, rischia tanto

⚽Sorpresa: A Matri potrebbero bastare pochi minuti per metterci la firma!

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Marlon, G. Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Djuricic, Boca. Allenatore: De Zerbi

Chievo (3-4-1-2): Sorrentino; Bani, Andreolli, Barba, Jaroszynski; Leris, Rigoni, Hetemaj; Giaccherini; Stepinski, Pellissier. Allenatore: Di Carlo

Atalanta-Bologna giovedì ore 21.00

⚡Hot: Zapata senza limiti! Mancini-Pulgar: bonus per palati fini

⛔Not: Poli stavolta può correr a vuoto

⚽Sorpresa: Orsolini per il classico gol dell'ex

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Palomino, Djimsiti; Castagne, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic, A. Gomez; D. Zapata. Allenatore: Gasperini.

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Sansone. Allenatore: Mihajlovic.

