MILAN UDINESE CONTI INFORTUNIO / Il Milan perde Andrea Conti per la partita di domani contro l'Udinese. Il terzino ex Atalanta è alle prese con un affaticamento muscolare al flessore della coscia sinistra. Il problema del calciatore verrà valutato giorno per giorno

