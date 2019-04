CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA PSG / Douglas Costa è uno dei possibili partenti in estate di casa Juventus. L'esterno offensivo non ha convinto la dirigenza dei bianconeri a causa del non esaltante rendimento evidenziato in stagione. In estate la strada del brasiliano potrebbe prendere una nuova direzione.

Dopo le notizie dell'interesse anche del PSG sul calciatore , la smentita è arrivata nel pomeriggio proprio dalla Francia. Secondo il portale transalpino 'le10sport.com', il club parigino non avrebbe avuto alcun contatto con la dirigenza bianconera, in quanto non interessato a trattare il calciatore. Oltre a quella relativa al Baryern

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui