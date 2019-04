CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER HERRERA / Il Manchester United ha provato a farlo rinnovare, Inter e Juventus ci hanno pensato come affare a parametro zero ma per Ander Herrera i giochi sembrano ormai fatti: il centrocampista spagnolo, in scadenza di contratto con i 'Red Devils',avrebbe già firmato un pre-accordo con il Paris Saint-Germain.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

A dirlo è il 'Daily Record', secondo cui il calciatore avrebbe detto no agli approcci dello United per il rinnovo di contratto, accettando la corte della società francese, come riportato dalle ultime notizie di mercato che potete trovare cliccando qui . Questo nonostante Ole Gunnarabbia spinto per il prolungamento di contratto del calciatore. Herrera, arrivato al Manchester United nel 2014, con il manager norvegese - che da poco è stato ufficializzato come tecnico anche per i prossimi tre anni - ha ritrovato centralità nel progetto tecnico dei 'Red Devils' ma questo non è bastato per convincerlo a restare ad Old Trafford.