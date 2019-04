CALCIOMERCATO ICARDI INTER REAL MADRID BENZEMA / La situazione relativa al futuro di Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter e non solo. Dopo l'esclusione dai convocati per la sfida contro la Lazio e le dichiarazioni di ieri sera di Luciano Spalletti, l'ex capitano sembrerebbe essere sempre più destinato a lasciare Milano.

Secondo il portale iberico 'donbalon.com', il club nerazzurro avrebbe offerto Maurito a diversi club, tra cui il Real Madrid. I blancos, dal canto loro, avrebbero messo sul piatto il cartellino di. L'eventuale scambio però non sarebbe così facile, vista la poca convinzione didi rinunciare al suo migliore centravanti in rosa per puntare sul 'problematico' attaccante argentino.

