CALCIOMERCATO NAPOLI YOUNES / Secondo gol consecutivo in campionato per Amin Younes che si sta finalmente ritagliando il suo spazio alla corte di Carlo Ancelotti. Arrivato a Napoli a parametro zero tra qualche polemica di troppo ora sembra poter persino restare anche la prossima estate. L'agente del tedesco, Nicola Innocentin, ha parlato in diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione in onda su 'Radio CRC': "Amin ha delle qualità che non erano certo sconosciute e adesso sta trovando la continuità che gli mancava di prima.

Sta anche segnando, mi auguro che prosegui così. E' contento a Napoli e con Ancelotti c'è un rapporto ottimo. Faccio i complimenti al mister che ha sempre tenuto l'entusiasmo vivo in Amin, è stato fenomenale nella gestione del ragazzo. Amin ha legato tanto con Koulibaly, Mertens e Milik, ma va bene con tutti. Parla poco e fa tanto, e i personaggi così vengono sempre accolti bene".

FUTURO - "L'idea era quella di cercare maggiore minutaggio altrove, ma internamente sono cambiate delle valutazioni e alla fine abbiamo scelto di restare. L'anno prossimo? E' nei nostri programmi restare, il Napoli ha ambizioni importanti ed è giusto avere una rosa ampia e di qualità. Assomiglia tanto a Mertens e ad Insigne, l'idea era quello di trovare un calciatore affine al gioco del Napoli".

