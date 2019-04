CESSIONE SAMPDORIA FERRERO / Alle prese con le voci sulla cessione della sua Sampdoria, il presidente Massimo Ferrero ha detto la sua ai microfoni di 'GR Parlamento': "Ci sono state solo chiacchiere e distintivi. Ho ereditato una meravigliosa ragazzina, che è cresciuta senza usare il trucco. Non è una donna facile la Sampdoria: è una regina.

Personalmente ho fatto tante cose, delle quali non si parla. Tutti la vogliono e ne sono felice ma non vorrei che la Samp diventasse come la 'la sora Camilla', che tutti vogliono ma nessuno se la prende. Bisogna parlare di meno e dedicarsi ai fatti. Siamo un gruppo forte. Mi dispiacerebbe lasciare la squadra perché non mi godrei le mie creature".

