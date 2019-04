CALCIOMERCATO INTER POLITANO ROBBEN / Tra le note più liete della stagione dell'Inter c'è sicuramente Matteo Politano. L'esterno offensivo ex Sassuolo, intervistato da 'Dazn', ha parlato anche del proprio futuro: "Ho avuto tanti alti e bassi in questa stagione, ma è normale che li abbia avuti perché ho giocato tante competizioni e non ero abituato. Sono contento della mia stagione, voglio chiudere bene la stagione ed essere riscattato, la mia ambizione è quella di restare all'Inter". Sul rapporto con Spalletti invece: "Bellissimo, parliamo spesso.

Mi dà tanti consigli, dice di essere più cattivo. È proprio quello che mi manca".

ROBBEN - "Robben è uno di quelli che mi è sempre piaciuto, lo vedevo come modello da seguire. A volte mi fermo un attimo, invece dovrei attaccare la porta. C'è tanto da migliorare. Non riesco tanto a gestirmi, vorrei dare sempre il massimo finché ce la faccio. Ruolo preferito? Quello che sto facendo, l'esterno. Però l'anno scorso con Iachini ho giocato da prima punta vicino a Berardi e mi sono trovato bene. Lo rifarei".

