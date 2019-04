MILAN-UDINESE DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE GATTUSO PIATEK TUDOR - Dopo la sconfitta esterna contro la Sampdoria, il Milan apre la trentesima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri di Gennaro Gattuso ospitano l'Udinese di Igor Tudor, reduce dall'importante vittoria in chiave salvezza contro il Genoa del turno precedente. Per i meneghini, turno importante in chiave Champions League e per tornare alla vittoria, dopo due sconfitte consecutive.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Giuseppe Meazza'.

FORMAZIONI UFFICIALI MILAN-UDINESE

MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Laxalt; Kessie, Biglia, Calhanoglu; Paqueta; Cutrone, Piatek. All. Gattuso

UDINESE (3-5-2): Musso; Opoku, De Maio, Samir; Ter Avest, Fofana, Behrami, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. All. Tudor

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 78; Napoli 63; Inter 53; Milan 51; Lazio* e Atalanta 48; Roma 47; Sampdoria e Torino 45; Fiorentina 38; Genoa, Cagliari e Parma 33; Sassuolo 32; Spal 29; Udinese* 28; Bologna 27; Empoli 25; Frosinone 17; Chievo 11

*una partita in meno

