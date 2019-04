CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON RINNOVO CONTRATTO 2022 - José Maria Callejon è uno dei veterani del Napoli. Arrivato dal Real Madrid nell'estate del 2013, il 32enne esterno d'attacco è sempre stato un punto fermo per tutti gli allenatori che si sono succeduti in questi anni alla guida della squadra campana. E anche Carlo Ancelotti lo ritiene indispensabile e ha intenzione di averlo a disposizione anche per la prossima stagione, e oltre.

Negli ultimi giorni si è parlato di un vicino accordo fino al 2022 (l'attuale contratto è in scadenza nel 2020), ma la situazione non è ancora così definita. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , sul tavolo dell'entourage di Callejon non è ancora giunta una proposta ufficiale del Napoli. Nonostante ci sia una grande apertura da parte del giocatore, testimoniata anche dalla parole del suo agente ai nostri microfoni nel gennaio scorso , allo stato attuale la situazione vive una fase di stallo. Nelle prossime settimane la situazione potrebbe cambiare, anche rapidamente, vista la volontà di tutti di portare avanti questo matrimonio.