CALCIOMERCATO JUVENTUS VARANE REAL MADRID / Il futuro di Raphael Varane sembra sempre più lontano dal Real Madrid. Nei giorni scorsi il forte difensore centrale francese è stato anche accostato alla Juventus che avrebbe bisogno di un rinforzo importante proprio in quel reparto in virtù dell'età avanzata dei vari Bonucci, Chiellini e Barzagli. Stando a quanto riferito da 'LaSexta' Varane avrebbe già comunicato al Real Madrid la sua intenzione di lasciare il club in estate.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ad annunciarlo è stato il collega José Luis Sánchez nel corso di "Jugones". Il francese sarebbe convinto che il ciclo ai 'blancos' è finito ed avrebbe intenzione di cambiare aria, anche se il club della capitale vorrebbe affidarsi aper convincere il calciatore a restare. Qualora la cosa non dovesse andare in porto gli spagnoli prenderebbero in considerazione l'ipotesi addio. Varane ha però una clausola di 200 milioni di euro dopo il rinnovo di un anno e mezzo fa, e il Madrid non vuole incassarne meno di 100. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI