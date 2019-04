CALCIOMERCATO INTER ICARDI MANCHESTER UNITED CHELSEA / La mancata convocazione contro la Lazio e le parole a seguire di Spalletti hanno nuovamente acceso il caso Icardi dalle parti di Appiano. L'ex capitano dell'Inter sembra sempre più vicino ad una possibile rottura ed una eventuale cessione nella prossima finestra di calciomercato non è affatto utopia.

Proprio di questa delicata situazione vorrebbero approfittarne alcuni club esteri ed in particolare due potenze del calcio inglese. Stando a quanto riportato dal 'The Sun' iled ilvorrebbero inserirsi nell'ennesimo contrasto tra calciatore, ambiente ed allenatore. Mentre non ci sarebbero problemi per i 'Red Devils' è più complicata la situazione dei 'Blues' a causa del transfer ban che per il momento ne impedisce il mercato in entrata. Il quotidiano britannico evidenzia inoltre anche come ilsia stato spesso accostato al nome di Icardi. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI