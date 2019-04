Verso Genoa-Inter, Icardi verrà convocato? Le ultime da Appiano

GENOA INTER CONVOCAZIONE ICARDI / Il 'caso' Icardi, riesploso ieri sera dopo l'attacco di Spalletti, rischia di restare aperto fino almeno alla vigilia della gara con l'Atalanta di domenica prossima.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Questo perché il tecnico nerazzurro potrebbe davvero non convocarlo anche per il match colin programma mercoledì sera allo stadio 'Ferraris'. Per il definitivo reintegro, come riportato da 'Sky Sport', il tecnico pretende infatti che il numero 9 chieda scusa per il suo comportamento a tutto lo spogliatoio, un gesto che lo stessonon ha finora fatto e che non sembra intenzionato a fare nelle prossime ore.