INTER SCONTRO SPALLETTI ICARDI ORRICO / Corrado Orrico è intervenuto a gamba tesa sul 'caso' Icardi riesploso ieri in casa Inter dopo le bordate di Luciano Spalletti.

In diretta a 'Un Calcio Alla Radio', trasmissione in onda su 'Radio CRC', l'ex tecnico nerazzurro ha tuonato schierandosi dalla parte dell'argentino: "Mi chiedo perché hanno tolto la fascia di capitano ad un campione come Icardi. Fossi in lui, non mi sarei più presentato al campo. Non sono affari miei, ma sono altre le situazioni da punire. Adesso lui è un bersaglio facile", ha concluso Orrico.