CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA TAPIRO MONZA / Sono state ore complicate per Gigio Donnarumma dopo il brutto errore che ha pregiudicato la sfida di campionato persa contro la Sampdoria. Decisiva una sua 'papera' non passata inosservata alla satira di 'Striscia la Notizia'. Questa sera infatti al noto programma in onda su Canale 5 alle ore 20.35, Donnarumma riceve il suo primo Tapiro d’oro. Intercettato dall'inviato, Valerio Staffelli, ha detto: "Capita.

Che devo fare…I miei compagni mi hanno consolato e mi hanno detto di non pensarci, perché è inutile. Bisognava andare avanti e sperare di vincere la partita". Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Poi Donnarumma aggiunge: "Domani abbiamo una partita importante e dobbiamo vincerla. Possiamo ambire al quarto posto in campionato". Staffelli a quel punto chiede: "L'anno prossimo andrà a giocare al Monza ora che l’ha comprato Berlusconi?". E Gigio risponde: "Sì, mi ha già chiamato".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui