Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo 'Sport', il futuro di Rakitic segnerà in maniera importante il prossimo mercato blaugrana. La gestione del caso è complicata: Valverde ha posto il suo veto su una eventuale cessione del suo centrocampista mentre la dirigenza catalana è determinata ad ascoltare offerte. E il rinnovo così tarda ad arrivare: le due parti hanno parlato in numerose occasioni ma la posizione del Barcellona rimane ferma sul nuovo contratto che non sarà migliorato.

Rakitic ha già dichiarato che parlerà con i vertici del club quando la stagione finirà, ribadendo la sua ferrea volontà di non lasciare la Spagna e di rinnovare con i blaugrana. Ma il Barça ha già notato l'interesse di alcuni club della Premier e il calciatore stesso sa che l'Inter lo vuole a tutti i costi. Una situazione calda che va monitorata minuto per minuto e che potrebbe riservare sorprese da un momento all'altro.

