NAPOLI INFORTUNATI HYSAJ MERTENS / Nel corso della sfida vinta per 4-1 dal Napoli in casa della Roma, Ancelotti ha dovuto fare i conti con due piccoli infortuni: quelli di Mertens e Hysaj.

I due azzurri sono usciti anzitempo dal terreno di gioco dell'Olimpico e nella giornata di oggi la stessa società partenopea ha reso note con un comunicato le condizioni dei due acciaccati: "Terapie per Hysaj e Mertens. Il difensore azzurro è uscito ieri per motivi precauzionali all'Olimpico, mentre l'attaccante ha riportato un leggero trauma contusivo alla tibia". Buone notizie invece sul fronteche è rientrato in gruppo.