CALCIOMERCATO NAPOLI ROMA INTER BENNACER CORSI / Nel corso del calciomercato di gennaio, Ismaël Bennacer è stato spesso accostato a Napoli e Roma salvo poi rimanere ad Empoli. Proprio il presidente del club toscano, Fabrizio Corsi, ha parlato del futuro del giovane centrocampista ai microfoni di 'Radio CRC', partendo dall'interessamento del Napoli: "È un giocatore forte, le valutazioni si fanno col tempo. È un '97 che appare già formato, nonostante abbia prospettive davvero importanti.

Sta avendo un grande percorso di crescita, lasciamolo lavorare in pace. Siamo poi una società sana, quindi non c'è bisogno di vendere per forza. Gli azzurri sono interessati, ma è ancora tutto da vedere. Potrebbe anche finire alla Roma, che lì De Rossi ha già espresso la sua stima per il ragazzo. Daniele chiese al mio staff: "Ma dove l'avete preso un ragazzo forte così?!". E poi c'è anche l'Inter, che nello staff ha tante persone che hanno lavorato per me".