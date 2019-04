p>GENOA INTER PRANDELLI / Cesare, allenatore del, ha incontrato quest'oggi in conferenza stampa i giornalisti in vista della sfida in programma mercoledì sera contro l'al Marassi: il Grifone cerca il riscatto dopo la sconfitta di Udine e cercherà di ripetere l'impresa già fatta contro la Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Ecco le parole di Prandelli: "L'Inter ha un valore diverso dal nostro dal punto di vista della qualità ma sul campo le idee, forza e determinazione spesso possono cambiare le cose. Voglio una squadra diversa da Udine, la reazione ci sarà e il nostro pubblico ci darà una grande mano. Possiamo fare male all'Inter, dobbiamo cercare di metterli in difficoltà quando abbiamo la palla".

Sulla presenza di Mauro Icardi: ''Se giocherà sarà sempre un riferimento per l'attacco. Ha dimostrato di avere una grande capacità realizzativa".

