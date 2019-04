CAGLIARI JUVENTUS MARAN ALLEGRI / Giorno di vigilia di Cagliari-Juventus con Rolando Maran, tecnico dei sardi, che è intervenuto nella consueta conferenza stampa di presentazione. L'ex allenatore del Chievo ha parlato di impresa: "Sappiamo che affrontiamo un rivale delicato, è bello però farlo proprio ora che le cose ci vanno bene. La Juventus è l'avversario più ostico possibile, ci servirà un'impresa.

Se è vero che battere l'Inter è stato bello, lo sarebbe ancora di più vincere contro i bianconeri. Dobbiamo avere questo sogno e fare di tutto per renderlo concreto. La Juve è difficile metterla in difficoltà, dobbiamo essere noi stessi con convinzione e forza. La preparazione di questa partita non cambia in base ai loro infortuni, giocano comunque attaccanti della Nazionale".

ALLEGRI E RONALDO - "Le parole di Allegri sul campo più piccolo? Siamo ospitali, se in nottata riusciamo allarghiamo un po’ il terreno di gioco. Io voglio che il pubblico venga per i nostri campioni, a prescindere da Ronaldo. Non parlo di pareggio per carattere, punto sempre al risultato pieno".

