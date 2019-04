CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO LEONARDO / Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Milan-Udinese, Gennaro Gattuso ha parlato anche di futuro e del suo rapporto con Leonardo. "Si continua a remare tutti dalla stessa parte. Sono sorridente e tranquillo, non ho parlato con Leonardo e Maldini ma in questi giorni ne ho sentite di tutti i colori. C'è gran rispetto tra noi. Poi se vi piace scrivere quello che volete, continuate pure. Si va avanti, io so quello che si dice tra di noi.

Ho l'obiettivo di riportare il Milan in. Il rapporto tra me e Leonardo è sano, se non fosse così, ci saremmo già detti qualcosa visti i nostri forti carattere".

L'allenatore rossonero è poi tornato sulle sue dichiarazioni criptiche in merito al futuro ("tra due mesi saprete se resto). "Ho detto una frase che per come è uscita non la ridirei sicuramente. Io sono fatto così, ho i miei pregi e i miei difetti. Mi piace essere vero, dire le cose come penso. Se penso a come è uscita quella frase, potevo anche stare zitto e non creare problematiche che sono uscite fuori in questi giorni".

