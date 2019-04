CALCIOMERCATO JUVENTUS KEAN ALLEGRI / Moise Kean è l'uomo del momento in casa Juventus. Dopo i due gol in Nazionale, il 'Millennial' ha deciso l'anticipo di sabato contro l'Empoli avvicinando sempre di più i bianconeri verso l'ottavo scudetto consecutivo. E inevitabilmente si rincorrono i rumors sul giovanissimo attaccante in chiave mercato, con la dirigenza della Continassa che prossimamente incontrarà l'agente del giocatore Raiola per discutere del possibile rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2020. Le pretendenti a Kean non mancano, soprattutto all'estero ed in particolare dell'Ajax in un eventuale inserimento del numero 18 nella trattativa per de Ligt.

Intanto, Massimiliano Allegri lancia un messaggio alle parti in causa sul futuro del baby classe 2000: "Bisogna migliorarsi tutti i giorni. Chiellini l'altro giorno ha fatto un passaggio con il destro di 40 metri, prima invece non faceva un passaggio a 10 metri di distanza. La testa fa la differenza, ci sono tanti esempi nel calcio in cui giocatori che erano fenomeni poi si sono persi per strada - le parole del tecnico livornese in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Cagliari - E' facile bruciarsi e sparire in poco tempo dalla circolazione. Spero che chi lo gestisce lo aiuti a capire, questo dipende da lui. Voi lo esaltate, ma dall'altra parte ci vuole chi lo tira giù e gli dia da mangiare con la balestra".

