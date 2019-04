CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTIEL REAL MADRID / Nel finale della gara contro il Torino, Stefano Pioli ha lanciato nella mischia Tofol Montiel, centrocampista classe 2000 che per la prima volta ha esordito in Serie A con la maglia della Fiorentina.

Fino a questo momento, il crack spagnolo aveva giocato solo con la Primavera viola mettendosi in mostra con numeri da paura per un centrocampista: sono infatti 15 i gol siglati in campionato in 29 partite, a cui vanno aggiunti gli 8 assist confenzionati ai compagni di squadra.

Numeri importanti anche nel torneo di Viareggio, il torneo giovanile più prestigioso in Italia, dove Monitel si è laureato capocannoniere con quattro gol. Secondo quanto riportato da 'Don Balon', il Real Madrid è pronto a strapparlo alla Fiorentina. Florentino Pérez e Zidane sono sempre alla ricerca di nuovi talenti come testimoniato già dalle operazioni già concluse e definite di Brahim, Rodrygo e Vinicius: i Blancos vogliono anticipare la concorrenza, la Fiorentina ha preso Montiel in estate per 2 milioni e non vorrebbe perderlo ma davanti ad un'offerta del Real Madrid è chiaro che ci sarebbe poco da fare.

