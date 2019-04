DIRETTA CONFERENZA GATTUSO MILAN UDINESE / E' già tempo di vigilia per il Milan che, dopo la doppia sconfitta contro Inter e Sampdoria, ha l'obbligo di vincere contro l'Udinese per rimanere attaccato al treno Champions League. Tutto pronto per la conferenza stampa di Gennaro Gattuso, che Calciomercato.it seguirà in tempo reale.

Il momento negativo: ''Veniamo da un periodo di risultati negativi, ma ho la consapevolezza di avere un gruppo forte. La squadra ce la sta mettendo tutta, siamo vivi non siamo morti. La squadra sa del periodo ma è pronto a rialzare la testa.

I due episodi dubbi di Sampdoria-Milan: "Non voglio cercare nessun alibi, dobbiamo anche vedere le caratteristiche degli arbitri che ci vengono affidati. Dobbiamo anche saper parlare, protestare e dire qualcosa in più. Dobbiamo crescere anche da questo punto di vista. Dobbiamo accettare le scelte, non possiamo attaccarci alla prestazione dell'arbitro dopo la scontitta di Genova. Dobbiamo fare di più per vincere le partite''.

Il rapporto con Leonardo e Maldini: "Si continua a remare tutti dalla stessa parte. Sono sorridente e tranquillo, non ho parlato con Leonardo e Maldini ma in questi giorni ne ho sentite di tutti i colori. C'è gran rispetto tra noi. Poi se vi piace scrivere quello che volete, continuate pure. Si va avanti, io so quello che si dice tra di noi. Ho l'obiettivo di riportare il Milan in Champions League.

Il rapporto tra me e Leonardo è sano, ci saremmo già detti qualcosa visto i nostri forti carattere".

Il recupero di Caldara: "Si sta allenando da 25 giorni con noi, sta meglio e sta crescendo fisicamente''.

Il ruolo di Bakayoko: "Nel primo tempo ha fatto fatica come tutta la squadra, poi nel secondo tempo ha fatto benissimo anche da mezz'ala. Non è un problema dove giochi lui, ma come vogliamo giocare noi. Ci manca tranquillità ora''.

L'errore di Donnarumma: ''Ci stanno le critiche quando prendi un gol così. Mi è piaciuto che ci ha messo il suo faccione, un anno e mezzo fa non lo avrebbe fatto. Gigio tocca 100 palloni in una partita, ci può stare un errore. Ieri l'ho visto carico, mi è piaciuto anche quello che ha detto Conti. E' un gruppo vivo e questo mi fa piacere''.

Il futuro: ''Ho detto una frase che per come è uscita non la ridirei sicuramente. Io sono fatto così, ho i miei pregi e i miei difetti. Mi piace essere vero, dire le cose come penso. Se penso a come è uscita quella frase, potevo anche stare zitto e non creare problematiche che sono uscite fuori in questi giorni''.

L'analisi delle ultime partite: "Non si possono solo vedere le cose positive, ma anche quelle che non stanno andando. Noi ci stiamo giocando qualcosa di importante, ci stiamo giocando tanto. Il nostro scudetto è arrivare in Champions League. Noi a Genova potevamo fare gol, avevo questa sensazione nel secondo tempo. Anche contro l'Inter dopo l'1-2. Non possiamo sottovalutare questo aspetto qui. Poi è chiaro che dobbiamo pensare anche al fatto che dopo il primo errore ne combiniamo più di uno. Dobbiamo rimanere tranquilli".

Udinese spartiacque: ''E' una partita fondamentale che va giocata con voglia e con grande serenità. Sappiamo che dobbiamo vincerla, siamo costretti a vincerla. Dobbiamo entrare in campo con grandissima voglia''.

Cutrone con Piatek? "Vediamo, vediamo domani''.

