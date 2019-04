DIRETTA SPAL LAZIO - La Lazio fa visita alla Spal in una partita valida per l'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie A che si gioca in infrasettimanale. Galvanizzati dalla vittoria sull'Inter, i biancocelesti di Inzaghi cercano il terzo successo di fila per alimentare le speranze di centrare la qualificazione in Champions League. Stesso discorso per gli estensi di Semplici, che con la terza vittoria consecutiva si allontanerebbero dalla zona retrocessione.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Mazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Regini; Lazzari, Kurtic, Missiroli, Murgia, Fares; Floccari, Petagna. All. Semplici

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Bastos; Marusic, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

CLASSIFICA:

Juventus** 81; Napoli 63; Inter 53; Milan** 52; Lazio* e Atalanta 48; Roma 47; Sampdoria e Torino 45; Fiorentina 38; Genoa, Cagliari** e Parma 33; Sassuolo 32; Spal e Udinese* 29; Bologna 27; Empoli 25; Frosinone 17; Chievo 11

*una partita in meno

** una partita in più

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui