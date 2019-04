CALCIOMERCATO LAZIO INTER SKRTEL / Ieri a San Siro chi ha avuto la meglio è stata la Lazio di Simone Inzaghi sull'Inter di Luciano Spalletti per 0-1, grazie alla rete messa a segno da Milinkovic Savic.

Le due squadre potrebbe nuovamente sfidarsi questa volta però sul mercato. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul

Secondo quanto riportato dal portale turco 'Fanatik', la dirigenza nerazzurra e quella biancoceleste sarebbero interessate a Martin Skrtel, centrale del Fenerbahce con un passato nelle file del Liverpool. Il contratto del difensore slovacco scade il prossimo 30 giugno e quindi per Inter e Lazio potrebbe rappresentare un rinforzo d’esperienza a parametro zero. Il 34enne guadagna 2 milioni di euro e accetterebbe un contratto non inferiore ai tre anni.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui