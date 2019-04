DIRETTA TORINO SAMPDORIA - Il Torino e la Sampdoria si affrontano nel turno infrasettimanale valido per la trentesima giornata del campionato di Serie A. Si tratta di un autentico scontro diretto in chiave Europa League tra due formazioni appaiate in classifica a quota 45 punti. Ma se da un lato i granata di Mazzarri hanno raccolto un solo punto nelle ultime due gare, dall'altro i blucerchiati di Giampaolo sono reduci dal successo prestigioso contro il Milan.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; DeSilvestri, Rincon, Baselli, Meite, Ansaldi; Berenguer, Belotti. All. Mazzarri

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Vieira, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Gabbiadini. All. Giampaolo

