DIRETTA ROMA FIORENTINA - La Roma ospita la Fiorentina nel match clou della trentesima giornata di Serie A, undicesimo turno del girone di ritorno. Reduci da due sconfitte di fila, i giallorossi di Ranieri devono tornare subito al successo per non rischiare di perdere il treno Champions e vendicare il clamoroso 7-1 in Coppa Italia.

I viola di, che hanno poco da chiedere ancora a questo campionato, vanno a caccia di una vittoria di prestigio che manca da cinque partite. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (4-3-3): Mirante; Santon, Fazio, Jesus, Kolarov; Zaniolo, Nzonzi, Cristante; Kluivert, Dzeko, Perotti. All. Ranieri

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Dabo, Veretout, Benassi; Muriel, Simeone, Gerson. All. Pioli

CLASSIFICA:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui