Secondo quanto riportato dal quotidiano lusitano 'Record', in particolare saranno visionati Bruno Fernandes, vecchia conoscenza del calcio italiana avendo vestito la maglia dell'Udinese e della Sampdoria, e la nuova stella del Benfica Joao Felix. Ci saranno anche gli emissari della Juventus ma la concorrenza è alta: al José Alvalade certa la presenza anche degli osservatori del Manchester City, Manchester United, Atlético Madrid, Paris Saint-Germain e Bayern. Entrambi i giocatori hanno nel proprio contratto una clausola: Bruno da 100 milioni di euro, Joao Felix da 120.

