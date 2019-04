Calciomercato Napoli, ESCLUSIVO: missione in Olanda per Lozano

CALCIOMERCATO NAPOLI LOZANO / Individuato come rinforzo ideale per l'attacco ormai da diversi mesi, Hirving Lozano è uno degli obiettivi principali del Napoli, ma non solo. Accostato anche al Barcellona, l'esterno messicano di recente è finito nel mirino del Manchester United in maniera molto concreta.

Un ritorno di fiamma prepotente quello dei Red Devils che, secondo quanto appreso da Calciomercato.it , ha suggerito al club azzurro di attuare una contromossa importante. Stando alle informazioni in nostro possesso, infatti, la scorsa settimana c'è stata una missione ad Heindoven di alcuni emissari per parlare nuovamente con il, Assistito da, il calciatore viene valutato 40-45 milioni di euro, ma il Napoli spera in un esborso economico inferiore di circa 10 milioni.