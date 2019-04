SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / Torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette in luce l'importanza dello strumento televisivo introdotto la passata stagione per aiutare gli arbitri a sbagliare il meno possibile. Come di consueto mettiamo poi a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nella 29esima giornata di campionato, non ci sono stati molti episodi che hanno richiesto l'intervento della tecnologia: nell'anticipo tra Sampdoria e Milan, il direttore di gara Orsato è stato richiamato al monitor per valutare il contatto tra Murru e Piatek, confermando che non era da calcio di rigore. Qualora la Lazio vincesse il match di recupero, scavalcherebbe proprio i rossoneri al quarto posto che vale la Champions nella classifica senza Var.

Serie A, risultati e classifica senza Var

Nel derby tra, invece,dà e toglie ai neroverdi: prima viene annullato il gol diper offside, poi viene concesso quello ache invece non era in fuorigioco.

Chievo-Cagliari 0-3

Udinese-Genoa 2-0

Juventus-Empoli 1-0

Sampdoria-Milan 1-0

Parma-Atalanta 1-3

Fiorentina-Torino 1-1

Frosinone-Spal 0-1

Roma-Napoli 1-4

Bologna-Sassuolo 2-1

Inter-Lazio 0-1

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 78, Napoli 63, Inter 53, Milan 51, Atalanta 48, Lazio* 48, Roma 47, Torino 45, Sampdoria 45, Fiorentina 38, Parma 33, Genoa 33, Cagliari 33, Sassuolo 32, Spal 29, Udinese* 28, Bologna 27, Empoli 25, Frosinone 17, Chievo 11.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 80, Napoli 63, Inter 50, Milan 48, Torino 46, Lazio* 46, Atalanta 45, Sampdoria 45, Roma 40, Fiorentina 38, Cagliari 37, Sassuolo 34, Spal 33, Genoa 33, Parma 32, Empoli 30, Udinese* 28, Bologna 25, Frosinone 20, Chievo 14.

*Una partita in meno

