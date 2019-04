Calciomercato Parma, ESCLUSIVO: occhi puntati su Thy

CALCIOMERCATO PARMA THY - Lo scorso gennaio Lennart Thy fu vicino all'Udinese, ma poi l'affare non andò in porto. L'approdo in Serie A del 27enne centravanti tedesco, tuttavia, potrebbe essere soltanto rimandato alla prossima estate.

Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , infatti, ilsi è messo sulle tracce di, autore di una doppietta nell'ultima giornata della Eredivisie olandese con una doppietta. Il suo contratto con ilscade nel 2020: i ducali, quindi, potrebbero riuscire a strappare l'ex Erzurumspor a cifre molto contenute, che si aggirano intorno ai 2 milioni di euro.