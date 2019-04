JUVENTUS ALLEGRI CAGLIARI CONFERENZA / Archiviata la 29° giornata con il successo di misura sull'Empoli, la Juventus è attesa già domani sera dalla trasferta di contro il Cagliari nell'anticipo del turno infrasettimanale. Bianconeri sempre più vicini all'ottavo scudetto consecutivo, con Massimiliano Allegri che nella consueta conferenza stampa di vigilia affronterà comunque anche altri temi come l'avvicinamento alla doppia sfida di Champions League con l'Ajax e le condizioni degli infortunati Cristiano Ronaldo e Dybala. Calciomercato.it segue in tempo reale le dichiarazioni dell'allenatore della Juve.

Sulle condizioni dei singoli: "Ronaldo sta lavorando, speriamo di averlo a disposizione contro l'Ajax. Ma non sarà facile recuperarlo, ma dobbiamo essere fiduciosi. Douglas Costa sta meglio e in Champions ci sarà. Vediamo Khedira, può esserci con il Milan. Il rientro di Cuadrado potrebbe invece essere imminente. Su Dybala valutiamo oggi dopo la rifinitura. Mandzukic ha un po' di febbre, dobbiamo valutarlo. Perin ha preso un colpo alla spalla e non verrà a Cagliari. Spinazzola ha un problema al ginocchio, non quello operato: non sarà disponibile 10-15 giorni. Barzagli sarà a disposizione prima della fine della stagione".

Allegri avverte i suoi sulla sfida contro i sardi: "Domani il Cagliari punterà a fare l'impresa, sono in buona forma, servirà una partita di lotta. In casa loro è sempre una battaglia, Pavoletti è un ottimo centravanti e sfrutta i cross dalle fasce. Ci mancano 12 punti per vincere lo scudetto perché il Napoli può arrivare a 90 e non ha nulla da perdere".

Sul modulo e la condizione generale della squadra: "Difesa a tre? Vediamo, possiamo giocare anche a quattro. Dipende dalla posizione di Cancelo, che può giocare anche davanti.

Joao ha qualità importanti, ma deve continuare a migliorarsi. Avere l'ambizione di diventare il migliore deve essere uno stimolo. I centrocampisti stanno bene, anche Matuidi. Se sta beneparte con noi, deve però risolvere questo problema al polpaccio per non portarselo dietro. Abbiamo a disposizione solo 13 giocatori di movimento, più tre portieri e tre giovani. La squadra comunque è in buone condizioni: in questo periodo giochiamo ogni tre giorni, quindi sarà fondamentale riuscire a riposarci".

Gli esami di Cristiano Ronaldo con gli ultimi aggiornamenti: "La gamba sta molto meglio, dopo gli esami la situazione è migliorata. Si devono valutare pro e contro, c'è una sintomatologia ma abbiamo tutto il tempo per valutare le cose. Lui sta facendo il massimo per recuperare attraverso il lavoro. Emre Can? E' un esempio per entusiasmo e voglia. Dopo il problema che ha avuto ad inizio stagione, sta migliorando tanto e può giocare anche in difesa".

Allegri annuncia Kean titolare per Cagliari: "Moise sta bene e Cagliari sarà un bel test per la sua crescita. E' un ragazzo di 19 anni con qualità importanti. Sicuramente dovrà imparare a gestire momenti di alti e bassi e continuare a migliorarsi senza accontentarsi. E' un percorso che ricorda quello di Bernardeschi: anche Federico non ha ancora raggiunto l'equilibrio che serve in grande squadra. Quello che ha fatto con l'Atletico deve essere la normalità per lui. Finché non lo fa, lo devo gestire".

Sulla gestione dei giovani: "Devi avere la voglia di metterti sempre in discussione, Buffon lo faceva a 39 anni. Senza quello, dopo 2-3 anni poi ti perdi. Qui alla Juventus tiri fuori più di quello che hai dentro. Quando vedo i ragazzi che hanno qualità mi diverto: quando non mi divertirò più, sarà arrivato il momento di smettere".

Una precisazione su quanto successo sabato post-Empoli: "Ho saputo che alla conferenza di Andreazzoli non si è presentato nessuno. Credo ci debba essere rispetto reciproco, da parte vostra o nostra. Il lavoro di entrambi va rispettato, anche quando perdiamo".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui