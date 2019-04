Calciomercato, Atletico Madrid scatenato: Herrera non arriva da solo

CALCIOMERCATO ATLETICO MADRID TELLES HERRERA / La batosta subìta in Champions contro la Juventus ha convinto l'Atletico Madrid ad accelerare l'operazione di rinnovamento della rosa. Il club spagnolo ha così deciso di fare la spesa in casa Porto.

Come detto nelle scorse settimane, Hector Herrera aveva messo in stand-by il Lione in attesa di club più grandi e l'occasione giusta è arrivata dalla Spagna.I colchoneros hanno strappato l'accordo con il centrocampista messicano, in scadenza il 30 giugno del 2019, ma non solo. Secondo 'A Bola', infatti, con la squadra lusitana è stata raggiunta anche l'intesa persulla base di 30 milioni di euro, 10 in meno rispetto a quelli previsti dalla clausola.