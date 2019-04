Calciomercato Napoli, rinnovo Callejon: le ultime

CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON / Prosegue in casa Napoli l'opera di consolidamento della rosa. Tra i vari rinnovi sul tavolo, quello di Josè Callejon.

'Il Mattino' oggi in edicola riferisce che, agente dello spagnolo, sarà nel capoluogo campano prima di Pasqua per definire il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2020. Callejon avrebbe dato carta bianca alla società per definire i termini dell'accordo.