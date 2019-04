CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / Scotta la panchina di Gennaro Gattuso al Milan. Il ko contro la Sampdoria ha alimentato nuove voci sul futuro a fine stagione dell'allenatore calabrese, che già sabato in conferenza si era sfogato in merito alla propria posizione alla guida dei rossoneri.

E' stando al 'Corriere della Sera', a Gattuso potrebbe non bastare la qualificazione alla prossima Champions League. Anche in caso di terzo o quarto posto in campionato, la dirigenza di Via Aldo Rossi sarebbe orientata a non confermare il tecnico. Gattuso è attualmente legato al Milan da un contratto in scadenza nel giugno 2021.

