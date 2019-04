EMPOLI ANDREAZZOLI / Reduce dalla sconfitta di misura col suo Empoli contro la Juventus, Aurelio Andreazzoli ha fatto il punto sulla stagione dei toscani: "Eravamo con l'intenzione di portare a casa qualcosa. Volevamo arrivare all'obiettivo, rimane il rammarico per il risultato. La Juve? Io l'ho già detto in conferenza stampa, la Juventus distratta non riesco nemmeno a immaginarla. Può essere apparsa un po' distratta perché l'Empoli si è espresso bene. Noi siamo calati un po' ed è uscito fuori tutto il suo valore - spiega a 'Radio anch'io Sport' - I miei calciatori sono stati molto bravi, poi nel calcio ci sono dei livelli. Probabilmente ci sono calciatori più bravi degli altri. Kean è stato bravo, decisivo e fortunato. E' evidente che le qualità dei calciatori decidano.

? Noi dobbiamo andare oltre, sappiamo che col Napoli ci sono in palio tre punti. Ci confronteremo con loro come abbiamo fatto con la Juventus. Se saranno più bravi, racoglieranno loro".

LOTTA SALVEZZA - "Io sgrombrerei il campo da ogni dubbio: noi giochiamo per i punti, poi lo si può fare propositivi o aspettativi. Con la Juve, finché siamo stati propositivi, abbiamo creato situazioni importanti. Appena abbiamo smesso, abbiamo concesso occasioni a loro".

LA ROMA - "Di allenatori ne sono passati tanti, ne ho visti alcuni molto bravi che non venivano apprezzati. Altri in quell'ambiente non sono riusciti a esprimere il massimo del loro valore. L'ambiente è particolare. Decide Totti? Lui ha le idee più chiare di me, è l'elemento più indicato per individuare il problema".

