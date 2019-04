Calciomercato Fiorentina, futuro Pioli: il punto di Antognoni

CALCIOMERCATO FIORENTINA ANTOGNONI PIOLI / Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sula stagione dei viola. Il dirigente ha parlato anche del futuro di Pioli: "Il gioco lo abbiamo visto, è stato un gioco propositivo e moderno. Abbiamo preso qualche gol di troppo - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - Il lavoro di Pioli è stato positivo in questi due anni. Vediamo come va a finire.

Io mi auguro che Stefano rimanga alla Fiorentina perché ha lavorato bene. Quando le cose non vanno come uno ipotizza, guardando i pro e i contro, credo che alla fine Stefano abbia fatto il suo lavoro".

GLI OBIETTIVI - "Abbiamo la Coppa Italia da giocarci, resta un obiettivo primario per questo finale di stagione. Scudetto alla Fiorentina in futuro? Ci sono stati due o tre episodi in cui la Fiorentina poteva forse ottenere qualcosa. Oggi è più difficile con le città che ci sono e con gli investimenti che ci sono. Negli anni ottanta poteva succedere perché le ripartizioni erano più eque di oggi".

NAZIONALE - "Ci sono tantissimi giovani interessanti. I centrocampisti più in voga sono sicuramente Barella e Zaniolo. Poi ci sono molti giovani interessanti in altri reparti. L'allenatore impronterà una squadra molto offensiva e propositiva. Per gli Europei 2020 questa Italia giovane potrà dare soddisfazioni agli itaiani".

