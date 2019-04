INTER MILAN ZACCHERONI ICARDI / Alberto Zaccheroni ha fatto il punto sulla stagione di Inter e Milan. Inevitabile partite dal 'caso' Icardi: "Non ho ben capito da dove è partita questa problematica. Per arrivare al punto di togliere la fascia deve essere successo qualcosa di irreparabile - le sue parole a 'Radio anch'io Sport' - L'entourage è arrivato a una gestione che ha portato a una difficile situazione. Per risanare il tutto è stata fatta questa scelta di rinegoziare il rientro del giocatore. E' l'allenatore poi che deve gestire lo spogliatoio. Credo che l'allenatore ha fatto quello che avrei fatto io: il giocatore si deve spiegare con la squadra. E' mancato per diverso tempo per scelta, non per infortunio. Qualche spiegazione alla squadra la deve dare. Mi sembra che questo non sia stato fatto e non sia stato concordato tra l'Inter e chi rappresentava il giocatore. Adesso diventa difficile rimetterlo dentro, lui non vuole dare spiegazioni e l'allenatore le pretende. Non mi sembra che Icardi abbia la personalità di Totti".

LO SPOGLIATOIO - "Quando devi prendere decisioni sullo spogliatoio, devi coinvolgere sempre l'allenatore.

Alla, quando succede, non trapela. All'Inter, invece, è stato molto vistoso e l'allenatore secondo me non è stato coinvolto. Icardi andava reinserito e per farlo bisognava coinvolgere anche l'allenatore. La società ha fatto una trattativa in un modo e l'allenatore ha un'altra problematica alla quale nessuno dei dirigenti ha pensato. All'Inter manca anche lo zoccolo duro italiano.? Manca un tassello, da dove è nata questa problematica. Qualcuno mi ha detto che sembra che la moglie abbia detto che la qualità dei giocatori non è la migliore. Beh, se ha detto così diventa un problema. E' una problematica che andava affrontata con tutte le componenti".

GATTUSO - "Trapelano dei malumori con la società. Io sceglierei di andare avanti con la sua strada. Lui l'ha inquadrata la squadra, ha capito dove ha dei problemi. Nel derby ha voluto modificare qualcosa che prima gli ha consentito di salire. Credo che abbia la squadra in mano. Non è una squadra perfetta ma lui sta facendo un ottimo lavoro. Non siamo nati tutti allenatori, Gattuso è cresciuto notevolmente. Simone Inzaghi? Mi ha sorpreso, la Lazio è molto elastica: ieri ha fatto molta marcatura in area".

