MILAN GATTUSO LEONARDO MALDINI / Giornata di riflessioni ieri a Milanello dopo la sconfitta di sabato sera in casa della Sampdoria. Siamo a due ko di fila per il Milan, che è ancora al quarto posto ma deve rispondere immediatamente sul campo. Domani sarà già tempo di tornare in campo contro l'Udinese e i rossoneri devono riprendere l'andatura pre-derby.

Per questo, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', si sono intrattenuti a lungo ieri con il tecnico. Nessun processo, ma una missione per portare serenità all'ambiente, ribadire la fiducia e lanciare lo sprint finale per la qualificazione in. Obiettivo che però sembra cruciale per il futuro dell'allenatore sulla panchina rossonera: dal raggiungimento (almeno) del quarto posto passa la sua conferma, il mese di aprile può essere decisivo.