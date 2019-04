Calciomercato Juventus, colpo de Ligt: il campione ha deciso!

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT / Matthijs de Ligt studia la migliore soluzione per il suo futuro. Il forte difensore, già capitano dell'Ajax nonostante i soli 19 anni d'età, vanta svariate estimatrici in giro per l'Europa. Se in Italia è duratuto l'interesse della Juventus, in Spagna è forte il pressing del Barcellona, mentre in Francia, come anticipato da Calciomercato.it, il PSG ha fatto già pervenire la sua offerta di ingaggio.

Così, stuzzicato di recente, l'olandese non si è lasciato andare a dichiarazioni precise: "Vedremo al momento giusto, ora sono focalizzato sull’Ajax. Non lo so ancora il mio futuro - le sue parole a 'Tuttosport' - Sono molto contento della scelta di avere Mino Raiola come agente e ci pensa lui". Tuttavia, nelle ultime ore sembrano arrivare novità sul forte calciatore: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Come riporta 'Sport', in Olanda sono sicuri che la prossima squadra di de Ligt sarà il Barcellona, come spiegato dal giornalita Valentijn Driessen. Il calciatore, insieme al suo agente Raiola, avrebbe quindi deciso di raggiungere il suo compagno de Jong in maglia blaugrana. Restano quindi da capire i dettagli economici della possibile operazione, considerando che la valutazione del centrale sembra aggirarsi sugli 80 milioni di euro.

