ITALIANS, DA BALOTELLI A SARRI: PAGELLE ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 5 – Soffre la velocità di Murphy, rimediando anche il canonico giallo. La sua partita dura 64', al suo posto entra Loftus-Cheek che risolve la gara in favore dei Blues nel finale.

ADAM MASINA (Watford) 5,5 - Titolare nella sfida persa all'Old Trafford col Manchester United, non sfigura in difesa ma non esalta in fase offensiva. Poca spinta. Ammonito all'82'.

ANGELO OGBONNA (West Ham) 6 - Nonostante la sconfitta interna rimediata col risultato di 2-0 contro l'Everton, la sua rimane una prestazione quantomeno sufficiente in cui dimostra attenzione pur soffrendo come il resto dei compagni. Nessuna sbavatura per lui.

MATTEO DARMIAN (Manchester United) - Il Manchester United giocherà il 30 marzo 2019 contro il Watford per la 32esima giornata di campionato.

NON HANNO GIOCATO: Emerson Palmieri (Chelsea), Davide Zappacosta (Chelsea)

DALLA PANCHINA:

MAURIZIO SARRI (Chelsea) 6,5 - Vince in rimonta col Cardiff e a dargli ragione sono soprattutto i cambi operati durante il match. Loftus-Cheek subentra a Jorginho e si diventa l'eroe che nel finale firma il 2-1 Blues rilanciando la corsa alla Champions dei londinesi.

LIGUE 1

MARCO VERRATTI (Psg) 6,5 - Partito dalla panchina inizialmente, Tuchel decide di inserirlo nella mischia al minuto 62 rilevando Kurzawa sul risultato di 0-0. In cabina di regia le cose tornano al loro posto e i capitolini riescono a piegare il Tolosa di misura.

MARIO BALOTELLI (Marsiglia) 7,5 - Nonostante la delusione per la mancata convocazione in azzurro, mette a segno la prima doppietta con la maglia del Marsiglia in appena unquarto d'ora di gioco. Adesso sono sette le reti segnate in appena nove partite con la nuova squadra. La squadra di Garcia tuttavia si fa rimontare pareggiando 2-2 in casa con l'Angers.

NON HANNO GIOCATO: Andrea Raggi (Monaco), Pietro Pellegri (Monaco), Antonio Barreca (Monaco), Gianluigi Buffon (Psg)

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 6 - Titolare nell'1-1 interno contro il Bayern Monaco, è autore di una buona partita in entrambe le fasi, senza strafare.

Sostituito poco prima del recupero finale.

NON HANNO GIOCATO: Giulio Donati (Magonza)

LIGA

DANIELE VERDE (Valladolid) 5 - Parte titolare per la terza volta in questa edizione della Liga, ma la sua partita dura appena 45'. Sergio, infatti, lo sostituisce nell'intervallo con Michel. Si vede poco.

NON HANNO GIOCATO: Daniele Bonera (Villarreal), Cristiano Piccini (Valencia)

CINA

GABRIEL PALETTA (Jiangsu Suning) 6 - Lo Jiangsu Suning torna a vincere e la situazione pressoché disastrosa del reparto arretrato di inizio stagione comincia a trovare giusti equilibri. E' anche il suo caso, perchè torna ad essere affidabile.

EDER (Jiangsu Suning) 6 - Non riesce a segnare, ma lo Jiangsu piega comunque 2-1 il Wuhan Zall. Sosituito in pieno recupero.

GRAZIANO PELLE' (Shandong Luneng) 7 - Suggerisce a Wu Xinghan il pallone che vale il vantaggio al 7', poi trasforma il rigore del 2-1 nella ripresa. Torna al gol fornendo anche una buona prestazione. Finisce 4-2 per lo Shandong.

DALLA PANCHINA:

FABIO CANNAVARO (Guangzhou Evergrande) 6,5 - Vittoria corsare sul campo del Dalian Yifang. La difesa continua dunque a non subire reti, anche se lo score in attacco non è quello dello Shanghai SIPG. Ma alla terza giornata ciò che conta è non perdere il trenino di testa in classifica.

RESTO DEL MONDO

SEBASTIAN GIOVINCO (Al-Hilal) 6 - Titolare senza lasciare il marchio nella sfida persa in casa dell'Al Nasr Riyadh, ma senza riuscire a centrare il bersaglio. Sostituito all'84'.

DAVIDE LANZAFAME (Ferencvaros) 6,5 - Entra al 63' della sfida già decisa contro il Kisvarda con un gol di Signevich. Stavolta non riesce a siglare però.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) - Il Panathinaikos giocherà alle 18:00 dell'1 aprile sul campo dello Smyrnis.

GIANLUCA CURCI (Hammarby) - L'Hammarby scenderà in campo alle 19:00 sul campo dell'Elfsborg.

SALVATORE BOCCHETTI (Spartak Mosca) 6 - Difende bene sui palloni che transitano dalle sue parti. Riceve un giallo al 21'.

NON HANNO GIOCATO: Robert Acquafresca (Sion), Cristian Pasquato (Legia), Alessio Cerci (Ankaragucu), Claudio Marchisio (Zenit San Pietroburgo), Simone Scuffet (Kasimpasa)

DALLA PANCHINA:

DEVIS MANGIA (Craiova) 6 - Dopo le prime due vittorie in fase playoff, per il suo Craiova arriva la sconfitta con la Steaua col risultato di 3-2. Una partita calda, combattuta fino alla fine. Che però lo vede uscire sconfitto.

TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

ADAM MASINA (WATFORD) 5,5

DANIELE VERDE (VALALDOLID) 5

JORGINHO (CHELSEA) 5

TOP

FABIO CANNAVARO (GUANGZHOU EVERGRANDE) 6,5

GRAZIANO PELLE' (SHANDONG LUNENG) 7

MARIO BALOTELLI (MARSIGLIA) 7,5

