INTER LAZIO LUIZ FELIPE / Lazio vittoriosa a 'San Siro' contro l'Inter grazie alla rete di Milinkovic-Savic. In zona mista Luiz Felipe ha commentato l'1-0 dei biancocelesti ai danni della formazione di Spalletti: "Abbiamo fatto una grande partita di squadra, dobbiamo continuare su questa strada per raggiungere il nostro obiettivo che è la Champions League.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il gruppo è la nostra forza, siamo tutti importanti. Sono felice per la mia prestazione e per la vittoria, ma ancora non solo al 100 per cento: devo continuare a lavorare per ritrovare la condizione della scorsa stagione. La Nazionale? Penso sia stata una scelta difficile, l'è una grande nazione allo stesso livello del. Però il calcio è cuore e la mia volontà è quella di giocare con la selezione brasiliana. Sono andato lì, ho parlato con loro e hanno capito la mia decisione".