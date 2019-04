INTER LAZIO LULIC / Senad Lulic è ovviamente soddisfatto dopo il successo di stasera contro l'Inter, che rilancia la Lazio per un posto alla prossima Champions League. Il capitano biancoceleste analizza il match di 'San Siro' in zona mista: "Queste sono partite belle da vincere soffrendo. Siamo stati bravi in fase difensiva a concedere poco e soprattutto non subire gol. Davanti poi abbiamo le qualità per segnare in ogni occasione.

Abbiamo preparato bene la partita e imparato dall'andata: si è vista una squadra diversa rispetto allo 0-3 dell''Olimpico'. I conti si fanno alla fine, adesso serve lavorare e guardare partita per partita ad iniziare da mercoledì. Lotteremo fino alla fine per la qualificazione in Champions. Questi risultati ci danno fiducia, ti danno la possibilità di fare delle cose che magari prima non riuscivano. Ci sono tante squadre in lotta, adesso è troppo presto per fare delle previsioni. Ma siamo sulla buona strada e dobbiamo continuare così. In Coppa Italia avevamo già vinto contro l'Inter: sapevamo come affrontarla ed eravamo fiduciosi nei nostri mezzi".