INTER LAZIO BORJA VALERO / Borja Valero è intervenuto in zona mista dopo il ko per 1-0 contro la Lazio, che complica i piani Champions dell'Inter: "Non siamo riusciti ad aumentare il vantaggio sulle rivali, dobbiamo però ripartire subito. Ci sono delle partite ravvicinate molto importanti e non ci possiamo più fermare. L'anno scorso ci siamo qualificati per un soffio, dobbiamo sempre soffrire… Dobbiamo allenarci, stare tranquilli e guardare subito avanti perché c'è ancora tanto da giocare.

Le parole disu? Non dobbiamo più parlare di questo argomento, già ne abbiamo discusso abbastanza, è molto ripetitivo. Se avessi la soluzione l'avrei detta subito cercando di risolverla: non lo so, vedremo cosa succederà. Abbiamo dimostrato nel tempo che siamo un bel gruppo, che tutti uniti vogliamo raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e che speriamo di raggiungere. Ci sono tante rivali competitive, ma dobbiamo pensare soltanto a noi stessi perché da qui alla fine abbiamo delle gare con squadre importanti da giocare. Assenza Lautaro? Keita ha fatto una bella partita, gli è mancato un po' di fortuna. Questa squadra ha le soluzioni per ovviare ad ogni assenza".