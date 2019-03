Serie B, Lecce-Pescara 2-0: pugliesi secondi

SERIE B LECCE PESCARA / Il Lecce batte 2-0 il Pescara nel posticipo di Serie B e balza in zona promozione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Vittoria netta per i giallorossi, che mettono il risultato al sicuro già nel primo tempo con le reti di(13') e(37'), abruzzesi che chiudono anche in dieci per l'espulsione dial 79'. Il Lecce balza in seconda posizione a quota 51, alle spalle delcapolista a 53, il Pescara resta quinto a quota 45.