Liga, Real Madrid-Huesca 3-2: Benzema decide nel finale

LIGA REAL MADRID HUESCA BENZEMA / Vittoria sudatissima del Real Madrid, che nel posticipo di Liga batte l'Huesca 3-2 soltanto nei minuti finali.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

(3') porta avanti l'ultima in classifica,(25') e(62') la ribaltano prima del pareggio di(74'). La rete decisiva arriva all'89' con. Real che rimane in scia all', 57 punti contro 59, nella corsa al secondo posto in campionato. Partita che passa alla storia per la presenza per i Blancos, tra i pali, di Luca, figlio del tecnico.